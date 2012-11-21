Прокурор: домашний арест не для тех, кто уже в СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Киева Анатолий Мельник сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, новым УПК предусмотрено 5 видов мер пресечений в отношении подозреваемого в совершении преступления лица: личная порука, личное обязательство, залог, домашний арест и содержание под стражей.

А.Мельник считает, что домашний арест будет одной из самых эффективных мер пресечений после того, как будут сформированы механизмы его реализации.

«Для этого необходимы электронные средства, которые помогут контролировать лицо о месте его нахождения и передвижения», - добавил он.

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В то же время А.Мельник отметил, что в связи со вступлением в силу нового УПК не произойдет массового пересмотра решений в отношении тех, для кого раньше уже была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. «Это будет решаться судом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник сообщил, что Министерство внутренних дел начало проведение тендеров на приобретение специальных электронных браслетов, которые будут использоваться при избрании лицу меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Мы согласовали этот вопрос с Министерством юстиции, деньги выделены, сейчас идут тендеры», - сказал он, заметив на уточняющий вопрос журналистов, что на это выделено 32 млн. грн, а потребность в таких спецсредствах будет достигать до 50 тыс. в год.

При этом В.Фаринник отметил, что такие браслеты планируется одевать лицу, которое будет находиться под домашним арестом, на ногу, человек будет иметь возможность передвигаться на расстояние не более 100 м от места проживания.

В то же время начальник ГСУ отметил, что пока эти устройства не будут приобретены, охрану взятых под домашний арест будут осуществлять работники милиции.

Сегодня, 20 ноября, вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс.