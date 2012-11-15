МВД закупит 50 тысяч электронных браслетов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время «круглого стола» по вопросам функционирования правоохранительных органов при вступлении в действие нового УПК сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

«Мы согласовали этот вопрос с Министерством юстиции, деньги выделены, сейчас идут тендеры», - сказал он, заметив на уточняющий вопрос журналистов, что на это выделено 32 млн грн, а потребность в таких спецсредствах будет достигать до 50 тысяч в год.

При этом В.Фаринник отметил, что такие браслеты планируется надевать лицу, которое будет находиться под домашним арестом, на ногу, он будет иметь возможность перемещаться не дальше, чем на 100 м от местожительства.

В то же время, начальник ГСУ отметил, что пока эти устройства не будут приобретены, охрану взятых под домашний арест лиц будут осуществлять работники милиции.