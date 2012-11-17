Налоговая уверяет, что не имеет никакого отношения к обыску компании «Кинотур»

Об этом говорится в официальном сообщении столичной налоговой по поводу информации о проведении обыска в компании «Кинотур».

Налоговая служба отмечает, что ни один сотрудник налоговых органов к вышеупомянутому обыску не привлекался. А использование защитных масок работниками налоговой милиции было запрещено еще в начале 2012 года.

"Распространеная информация в СМИ относительно неправомерных действий налоговой не имеет никаких оснований, а заявление директора компании «Кинотур» Андрея Сергиенко, финансового директора Раисы Вишневской и юриста Дарьи Куринскоя, которые якобы были вызваны налоговой на допрос в прокуратуру не соответствует действительности и действующему законодательству", - отмечается в сообщении.

ГНС в г. Киеве просит компанию «Кинотур» дать публичное опровержение.