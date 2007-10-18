Демкоалиция взялась за атомную энергетику

Коалиция демократических сил намерена диверсифицировать источники поставок ядерного топлива для украинских АЭС на основании договоренностей, достигнутых с французской компанией AREVA и американской компанией Westinghouse.

Об этом говорится в коалиционном соглашении между БЮТ и блоком «Наша Украина – Народная самооборона», обнародованном на сайтах этих политических сил.

Согласно документу, коалиция намерена увеличить добычу Украиной уранового концентрата до уровня обеспечения украинской составляющей в ядерном топливе для АЭС в 40%.

Участники коалиции также планируют создать государственный отраслевой резерв ядерного топлива, обеспечить освоение Новокостантиновского уранового месторождения, а также стабилизировать функционирование ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Как сообщал УНИАН, в соответствии с проектом программы «Уран Украины», Украина к 2030 году намерена нарастить добычу урана в 8,6 раза - с 0,8 тыс. до 6,4 тыс. тонн в год.

Программой предусмотрен поэтапный выход на полное обеспечение потребностей в уране отечественных АЭС к 2013 году с доведением уранодобычи до 2,5 тыс. тонн в год. К 2025 году планируется достичь продуктивности на разведанных месторождениях до 5,9 тыс. тонн в год.

На сегодняшний день Украина имеет 12 детально разведанных урановых эндогенных месторождений. По данным на начало 2005 года, разведанные запасы урана в Украине составляют 131 тыс. тонн. Крупнейшие из них расположены в Кировоградском рудном районе.

ГП НАЭК «Энергоатом» и компания Westinghouse (США) начали реализацию проекта квалификации ядерного топлива, производимого американской компанией, в 2000 году. В ходе первого этапа проекта в реактор третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС было установлено шесть тепловыделяющих сборок (ТВС) производства Westinghouse. Второй этап предполагает загрузку в реактор этого энергоблока еще 42 сборок.

В настоящее время ТВС на все 15 энергоблоков действующих атомных станций Украины поставляет российская корпорация "ТВЭЛ".