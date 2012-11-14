Претендентами на титул «Человек года - 2012» стали известные политики и скандальные мэры

Общенациональная программа «Человек года» отмечает свое 17-летие. Максимальную объективность в определении лауреатов и победителей программы обеспечивают сотни экспертов, представляющих подавляющее большинство общественных институтов и профессиональных учреждений.

На данный момент среди лидеров рейтинга в национальных номинациях Программы следующие претенденты на получение ежегодной премии «Человек года - 2012» за высшие профессиональные и общественные достижения:

В номинации «Региональный лидер года»

1. Джига Николай - Председатель Винницкой облгосадминистрации

2. Ларин Сергей - Председатель Кировоградской облгосадминистрации

3. Ледида Александр - Председатель Закарпатской облгосадминистрации

4. Могилев Анатолий - Председатель Совета министров АР Крым

5. Пеклушенко Александр - Председатель Запорожской облгосадминистрации

6. Пристюк Владимир - Председатель Луганской облгосадминистрации

7. Присяжнюк Анатолий - председатель Киевской облгосадминистрации

8. Удовиченко Александр - Председатель Полтавской облгосадминистрации

9. Хоптян Валентин - Председатель Тернопольской облгосадминистрации

10. Шишацкий Андрей - Председатель Донецкой облгосадминистрации

В номинации «Мэр года»

1. Агеев Виктор - Мэр г. Симферополь

2. Дебой Владимир - Мэр г. Житомир

3. Кернес Геннадий - Мэр г. Харьков

4. Козырь Руслан - Мэр г. Трускавец

5. Мельник Владимир - Мэр г. Обухов

6. Сапожко Игорь - Мэр г. Бровары

7. Симашкевич Михаил - Мэр г. Каменец-Подольский

8. Син Александр - Мэр г. Запорожье

9. Соломаха Сергей - Мэр г. Миргород

В номинации «Промышленник года»

1. Бугаев Леонид - Председатель Правления Северодонецкого объединения «Азот»

2. Завгородний Максим - Генеральный директор ОАО «Днепровский металлургический комбинат им.Ф.Э.Дзержинского»

3. Зайков Геннадий - Генеральный директор ГП «Зоря» - «Машпроект»

4. Каунов Тимофей - Генеральный директор СП «Полтавская газонефтяная компания»

5. Куцин Владимир - Генеральный директор ОАО «Никопольский завод ферросплавов»

6. Левицкий Андрей - Генеральный директор ПАО «СевГОК»

7. Михеев Сергей - Председатель Правления - генеральный директор ОАО «ХК Лугансктепловоз»

8. Сердюков Роман - Председатель Правления ОАО «Днепроэнерго»

9. Скляров Виталий - Председатель Правления Черкасского ОАО «АЗОТ»

10. Туряница Алексей - Председатель Правления ПАО «Стахановский завод технического углерода»

В номинации «Менеджер года»

1. Акулов Борис - Генеральный директор ООО «Интертелеком»

2. Лившиц Яков - Генеральный управляющий «Aroma espresso bar» в Украине

3. Микава Лаша - Генеральный директор ОАО «Фарлеп-Инвест»

4. Минич Елена - Президент ООО «Украинские новейшие технологии»

5. Нефедов Максим - соуправляющий партнер Фонда прямых инвестиций «Icon Private Equity»

6. Полянский Владимир - Директор ООО «Империя металлов»

7. Трындюк Юрий - Почетный президент ОАО «Холдинговая компания« Хлебные инвестиции »

8. Чернявский Георгий - Председатель совета директоров компании «Навигатор»

9. Шимкив Дмитрий - Генеральный директор «Майкрософт Украина»

10. Шкот Сергей - Председатель Правления Киевского завода безалкогольных напитков «Росинка»

В номинации «Финансист года»

1. Власенко Михаил - Председатель Правления «Астра банк»

2. Гребинский Леонид - Председатель Правления «Индустриалбанк»

3. Дорошенко Игорь - Председатель Правления банка «Русский стандарт»

4. Клименко Владимир - Председатель Правления «Укринбанк»

5. Леонидов Виктор - Председатель Правления «Кредитпромбанк»

6. Мальцев Денис - Председатель Правления «VAB банк»

7. Мамедов Сергей - Председатель Правления «Укргазбанк»

8. Морозов Александр - Председатель Правления «Брокбизнесбанк»

9. Папаниколау Милтиадис - Председатель Правления «Универсал банк»

10. Подрезов Сергей - Председатель Правления «Ощадбанк»

11. Чернышов Денис - Председатель Правления «Банк Петрокоммерц Украина»

В номинации «Лидер страхового рынка года»

1. Андреасян Гарри - Генеральный директор СК «Allianz Украина»

2. Ефимов Юрий - Председатель Правления «СК« Уника »

3. Кальян Константин - Президент СК «ПРОСТО - Страхование»

4. Литвин Павел - генеральный директор СК «НАСТА»

5. Нельга Павел - Председатель Правления «СК« Украинская страховая группа »

6. Пушкарева Анна - Председатель Правления СК «Арма»

7. Раевская Оксана - Председатель Правления СК «Добробут»

8. Туз Максим - Председатель Правления СК «Арсенал-страхование»

9. Чернышов Сергей - Президент СК «ЛЕММА»

10. Чубинский Анатолий - Генеральный директор СК «Нефтегазстрах»

В номинации «Национальная торговая марка года»

1. ТМ «DANONE»

2. ТМ «АТБ - МАРКЕТ»

3. ТМ «ЕВРОЛАБ»

4. ТМ «Золотая Амфора»

5. ТМ «Львовское»

6. ТМ «НЕСТЛЕ»

7. ТМ «Рудь»

8. ТМ «Торчин»

9. ТМ «Фарро»

10. ТМ «ФОКСТРОТ»

11. ТМ «ЧУМАК»

В номинации «Журналист года в области электронных СМИ»

1. Андриевский Владимир (телеканал «Интер»)

2. Бориско Юлия («1 +1»)

3. Губина Лариса («5 канал»)

4. Данилевич Андрей (ТРК «Украина»)

5. Даугуле Анастасия (телеканал «Интер»)

6. Денисов Александр (ТРК «Украина»)

7. Довгань Инна («ТВi»)

8. Кипиани Вахтанг («ТВi»)

9. Пальчевский Андрей («Интер»)

10. Портников Виталий («ТВi»)

11. Суханов Алексей (ТРК «Украина»)

12. Татарчук Игорь («5 канал»)

В номинации «Художник года»

1. Богомазов Дмитрий - театральный режиссер

2. Ильенко Михаил - кинорежиссер

3. Поварская Василий - актер

4. Лозница Сергей - кинорежиссер

5. Малахов Виталий - театральный режиссер

6. Мась Оксана - художница

7. Моисеев Станислав - театральный режиссер

8. Нейман Ева - кинорежиссер

9. Поклитару Раду - хореограф

10. Рыжук Василий - скульптор

11. Сиренко Владимир - дирижер

12. Слабошпицкий Мирослав - кинорежиссер

13. Шапиро Александр - кинорежиссер

В номинации «Туристическая компания года»

1. «ART and JORNEY»

2. «Coral travel»

3. «MIBS Travel Ukraine»

4. «News travel»

5. «Oasis»

6. «Pegas»

7. «Кандагар - Тур»

8. «Пан Юкрейн»

9. «Проланд»

10. «Роза Ветров»

11. «Телехаус»

12. «Элит Турс»

В номинации «Спортсмен года»

1. Андрийцев Валерий - серебряный призер олимпийских игр 2012г. по вольной борьбе

2. Дементьева Яна, Довгодько Наталья, Коженкова Анастасия, Тарасенко Екатерина - сборная Украины по академической гребле, парная четверка - олимпийские чемпионы 2012г.

3. Костевич Елена - двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр 2012г. по пулевой стрельбе

4. Ломаченко Василий - олимпийский чемпион 2012г. по боксу

5. Прологаева Наталья - трехкратная параолимпийская чемпионка 2012 г. по плаванию

6. Пятница Александр - серебряный призер олимпийских игр 2012г. в метании копья

7. Торохтий Алексей - олимпийский чемпион 2012г. по тяжелой атлетике

8. Усик Александр - олимпийский чемпион 2012г. по боксу

9. Чебан Юрий - олимпийский чемпион 2012г. по гребле на каноэ

10. Шемякина Яна - олимпийская чемпионка 2012г. по фехтованию на шпаге

Экспертное определение продолжается, информация о претендентах будет постоянно обновляться, окончательные итоги экспертного опроса будут сформированы в конце 2012 года и объявлены на итоговой пресс-конференции генеральной дирекции программы «Человек года» в середине января 2013г.

Чествование лауреатов и победителей XVII программы «Человек года» состоится во время Торжественной церемонии вручения премий «Человек года - 2012», которая, по традиции, пройдет в НДИ «Украина».

УНИАН выступает информационным партнером Общенациональной программы «Человек года».