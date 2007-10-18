Из-под завалов в Днепропетровске спасатели достали живого крокодила (фото)

Во время разбора завалов в Днепропетровске, спасатели обнаружили экзотичную находку - живого крокодила.

Как выяснила Украинская правда, в квартире на четвертом этаже жил бизнесмен, в доме которого находился бассейн размером 1 на 2 м. В этом бассейне спасатели нашли крокодила длиной 80-90 см.

По словам спасателей, крокодил начал засыпать, и выжил благодаря тому, что в бассейне была вода. Спасатели передали находку хозяину.

Фото УНИАН