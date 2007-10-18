Из-под завалов в Днепропетровске спасатели достали живого крокодила (фото)
08:28, 18 октября 2007Общество
4670 0
Животное спасла вода
Во время разбора завалов в Днепропетровске, спасатели обнаружили экзотичную находку - живого крокодила.
Как выяснила Украинская правда, в квартире на четвертом этаже жил бизнесмен, в доме которого находился бассейн размером 1 на 2 м. В этом бассейне спасатели нашли крокодила длиной 80-90 см.
По словам спасателей, крокодил начал засыпать, и выжил благодаря тому, что в бассейне была вода. Спасатели передали находку хозяину.
Фото УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter