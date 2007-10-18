Ющенко и Тимошенко сегодня встретятся в Португалии?

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит рабочий визит в Португальскую Республику, где примет участие в Саммите Европейской народной партии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что во время саммита В.ЮЩЕНКО проведет двусторонние встречи с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ, Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом ПАСЕ Рене Ван дер ЛИНДЕНОМ и Президентом Европейского парламента Гансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ.

Во время саммита главы государств и правительств стран ЕС, а также других европейских государств, которые являются членами Европейской народной партии, планируют обсудить принятие нового Европейского союзного соглашения.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 18 октября также планирует ехать в Португалию. Предстоящую щий визит Ю.Тимошенко 12 октября обсудила на встрече с Послом Португалии в Украине.