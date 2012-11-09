Главврач: еще рано вводить Тимошенко глюкозу через капельницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед медицинским заведением сказал журналистам главный врач ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове Михаил Афанасьев.

«Не рассматривается на данный момент. За период воздержания от еды не применялось (введение глюкозы через капельницу – УНИАН), поскольку она принимает достаточное количество воды. Двигательная активность уменьшена, поэтому необходимости в капельном вводе, в каком-либо, нет», - сказал М.Афанасьев.