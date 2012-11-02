С 25 декабря в Украине начнет действовать электронный ж/д билет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, Б.Колесников продемонстрировал журналистам, как пользоваться электронным железнодорожным билетом, который вскоре введет «Укрзализныця».

«С 25 декабря все владельцы смартфонов через интернет смогут приобрести билет, не распечатывая, - сохранить QR-код себе в телефон и прийти к проезду, не обращаясь в железнодорожные кассы», - сказал вице-премьер-министр.

Он проверил систему покупки электронного билета собственноручно: выбрал на сайте «Укрзализныци» маршрут Киев-Харьков, поезд № 156 на 5 ноября, место 7, оплатил с помощью кредитной карточки стоимость проезда. Получив подтверждение на электронную почту, Б.Колесников сфотографировал QR-код на телефон. Стюард поезда с помощью мобильного терминала контроля доступа считала информацию, зашифрованную в QR-коде. Звуковой сигнал устройства подтвердил успешное проведение операции, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Б.Колесников отметил, что «те, у кого нет смартфонов, могут просто распечатать бланк с QR-кодом и прийти к проезду. Проводник считает все данные».

В сообщении пресс-службы сказаны, что продажа и использование такого проездного документа осуществляется с помощью современных электронных средств: начиная с предоставления пользовательской справки о расписании поездов и заканчивая контролем электронных билетов при посадке пассажира в поезд.

По словам Б.Колесникова, в начале лета электронный проездной документ смогут приобрести пассажиры всех скоростных поездов. «С 1 июня электронный билет будет внедрен на всех скоростных поездах, а на протяжении лета - на всех пассажирских поездах», - отметил он.

По данным Б.Колесникова, технология электронного проездного документу позволит не только эффективно реализовывать билеты, но и в пять раз снизить затраты и улучшить качество перевозок.

В пресс-службе министерства напомнили, что с 25 декабря 2012 года электронный билет будет действовать на поездах Интерсити +.