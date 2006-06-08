НКРЭ повысила цену на газ для населения на 85%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приняла решение повысить с 1 июля цену на природный газ, который используется для нужд населения, на 85%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Цена на газ, как и прежде, дифференцируется в зависимости от наличия счетчика газа. У потребителей, которые имеют счетчик, цена на газ повышена с 220 до 407 грн. за 1 тыс. кубометров т.е. с 22 коп. до 40,7 коп. за 1 кубометр, для тех, у кого счетчика нет, – с 240 до 444 грн. за 1 тыс. кубометров, т.е. с 24 коп. до 44,4 коп. за 1 кубометр – на 85%.

Как отмечалось на заседании, около 70% населения Украины на сегодня потребляют газ по приборам учета.

По данным НКРЭ, повышение цен на газ для населения согласовано с Министерством экономики. Оно позволит существенно приблизить цены к экономически обоснованному уровню и существенно снизить потребление газа населением.

При этом, указывалось на заседании, данное решение НКРЭ еще должно утвердить Министерство юстиции Украины.

Кроме того, НКРЭ повысило с 1 июля на 80% предельный уровень оптовой цены на газ для предприятий, которые поставляют его населению, – с 231 до 414 грн. за 1 тыс. кубометров.

Как отметил в комментарии журналистам глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО, НКРЭ предусмотрело в тарифе облгазов средства на установку счетчиков. Таким образом, любой потребитель может обратиться по поводу бесплатной установки счетчика.

При этом В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что цену на газ для населения в этом году больше не планируется повышать. «По тем данным, которые у нас есть, реальная цифра экономически обоснованная – 424 грн. грн. за 1 тыс. кубометров, мы принимаем 414 грн. за 1 тыс. кубометров, так как эта цифра обозначена в постановлении Кабинета Министров (29 апреля Кабмин поручил НКРЭ повысить цены на газ для населения не более чем до 414 грн. за 1 тыс. кубометров – УНИАН). И конечное приведение к экономически обоснованному уровню планируется с 1 января 2007 года. Поэтому мы до того времени не будем изменять цену на газ для бытовых потребителей», - отметил он.

Справка УНИАН. 30 марта НКРЭ повысила тарифы на газ для населения с 1 мая на 25%.

6 апреля председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что НКРЭ подала на рассмотрение Кабинета Министров Украины графики повышения тарифов на электроэнергию и газ для населения до экономически обоснованного уровня, что планируется завершить в мае 2008 года. По его словам, решение НКРЭ о повышении тарифов на газ и электроэнергию для населения с 1 мая с.г. является только первым этапом в рамках перехода к экономически обоснованному уровню тарифов.