В Нежине убит депутат-бютовец

Убийство сегодня ночью и.о. директора «Коммунальный рынок» города Нежина Черниговской области, депутата городского совета, член фракции БЮТ Григория Потыльчака не связано с политической деятельностью.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью УМВД Украины.

По информации сотрудников департамента, сегодня в 2.30 ночи Г.Потыльчак был найден с огнестрельными ранениями шеи и туловища на остановке городского транспорта «Улица Московская» в Нежине. По информации милиции, Г.Потыльчак умер по пути в больницу в автомобиле «скорой помощи».

В МВД заявляют, что убийство Г.Потыльчака «не имеет политической почвы, основная версия правоохранителей – «борьба за контроль над рынком». По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется следствие.