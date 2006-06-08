В Нежине убит депутат-бютовец
Милиция не связывает трагедию с политикой
Убийство сегодня ночью и.о. директора «Коммунальный рынок» города Нежина Черниговской области, депутата городского совета, член фракции БЮТ Григория Потыльчака не связано с политической деятельностью.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью УМВД Украины.
По информации сотрудников департамента, сегодня в 2.30 ночи Г.Потыльчак был найден с огнестрельными ранениями шеи и туловища на остановке городского транспорта «Улица Московская» в Нежине. По информации милиции, Г.Потыльчак умер по пути в больницу в автомобиле «скорой помощи».
В МВД заявляют, что убийство Г.Потыльчака «не имеет политической почвы, основная версия правоохранителей – «борьба за контроль над рынком». По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется следствие.