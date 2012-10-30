Янукович подписал указ о службе в военном резерве

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, службу в военном резерве проходят военнообязанные граждане, пригодные к ней по состоянию здоровья. Граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке. Граждане, которые выполняют воинский долг путем прохождения службы в военном резерве, являются резервистами.

Прохождение службы в военном резерве заключается в выполнении резервистами служебных обязанностей в соответствии с задачами, возложенными на органы военного управления, соединения, воинские части, военные учебные заведения, в которых они проходят службу в военном резерве на соответствующих должностях, согласно требованиям законодательства и условиям контракта. Предельным возрастом нахождения в военном резерве является предельный возраст нахождения военнообязанных в запасе второго разряда.

Также Положением определено, что на службу в военном резерве принимаются граждане, которые прошли профессионально-психологический отбор, проверку уровня физической подготовки и признаны пригодными к службе в военном резерве по состоянию здоровья: военнообязанные, которые не имеют военных званий офицерского состава, с соответствующим образованием и специальной подготовкой, в возрасте от 18 до 40 лет – на службу в военном резерве на должностях рядового состава, сержантского и старшинского состава; офицеры запаса, которые не достигли предельного возраста нахождения в запасе второго разряда, – на службу в военном резерве на должностях офицерского состава.

Отбор граждан для прохождения службы в военном резерве проводится командирами (начальниками) воинских частей из числа: военнослужащих, которые увольняются в запас; граждан, которые проживают (находятся) в населенных пунктах, в которых или рядом с которыми дислоцируются воинские части.

Кроме того, Положением определено, что граждане принимаются на службу в военный резерв в ранее присвоенных им воинских званиях. Очередные воинские звания присваиваются в порядке, предусмотренном этим Положением. К воинских званиям резервистов прибавляется слово «резерва». К воинским званиям резервистов офицерского состава, которые назначены на должности медицинской или юридической служб Вооруженных сил Украины, имеют полное высшее медицинское или юридическое образование и занимают соответствующую штатную должность, прибавляются слова «медицинской службы резерва» или «юстиции резерва».