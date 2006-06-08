В Киеве сгорел ресторан ”Куреневский” (фоторепортаж)

В среду, 7 июня, около 8 часов вечера загорелся ресторан "Куреневский" по ул. Вышгородской, 31/33. Пожар возник на чердаке здания и быстро распространился по деревянному перекрытию на крышу. Огонь в момент прибытия пожарно-спасательных подразделений успел охватить 250 квадратных метров крыши ресторана.

Как сообщает ForUm, для ликвидации пожара было привлечено три пожарно-спасательных подразделения МЧС г.Киева. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь через полтора часа. Жертв и пострадавших нет.

В данный момент уточняется размер нанесенного огнем ущерба, а также специалисты устанавливают причину возгорания.

Магнолия-ТВ