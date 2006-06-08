Киевлянин сорвал джек-пот в 10 миллионов
11:53, 08 июня 2006Общество
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Это случилось во время 539-ого розыгрыша «Суперлото»
В украинском «Суперлото» сорван джек-пот - 10 млн 37 тыс. 125 грн. счастливчиком в 539-м розыгрыше «Суперлото» стал житель Киева, сыгравший вечером в день розыгрыша в торговом центре «Квадрат» на площади Славы, 1.
Как сообщает официальный сайт «Национальной лотереи», игрок зачеркнул на карточке систему на 8 номеров и выбрал ставку 3 грн.
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