Киевлянин сорвал джек-пот в 10 миллионов

В украинском «Суперлото» сорван джек-пот - 10 млн 37 тыс. 125 грн. счастливчиком в 539-м розыгрыше «Суперлото» стал житель Киева, сыгравший вечером в день розыгрыша в торговом центре «Квадрат» на площади Славы, 1.

Как сообщает официальный сайт «Национальной лотереи», игрок зачеркнул на карточке систему на 8 номеров и выбрал ставку 3 грн.

Ура-Информ