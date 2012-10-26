Минирование киевского вокзала привычно не подтвердилось

Как сообщили УНИАН в транспортной милиции, в 20.50 вокзал заработал в обычном режиме, движение поездов на время проверки информации о закладке взрывчатки не прекращалось.

В настоящее время милиция принимает меры по установлению и задержанию лица, несколько часов назад предоставившего ложное сообщение о минировании вокзала.