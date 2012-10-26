Минирование киевского вокзала привычно не подтвердилось
22:10, 26 октября 2012Общество
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Сотрудники столичной милиции, обследовав после анонимного звонка помещение центрального железнодорожного вокзала, не обнаружили каких-либо взрывчатых предметов, но были вынуждены эвакуировать 2 тыс. 880 пассажиров и 80 работников.
Как сообщили УНИАН в транспортной милиции, в 20.50 вокзал заработал в обычном режиме, движение поездов на время проверки информации о закладке взрывчатки не прекращалось.
В настоящее время милиция принимает меры по установлению и задержанию лица, несколько часов назад предоставившего ложное сообщение о минировании вокзала.
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