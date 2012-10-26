Украинские аграрии говорят, что запрет на экспорт пшеницы не повлияет на мировые цены
Намерение Украины ввести запрет на экспорт пшеницы не провоцирует мирового повышения цен на эту культуру.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Украинской аграрной конфедерации (УАК) от имени генерального директора Сергея Стоянова.
«Еще одно подтверждение, мягко говоря, не очень жёсткой связи между нашим «запретом» и их ценами на пшеницу: 25 октября торги по пшенице на всех мировых площадках закрылись существенным снижением цен», - цитирует пресс-служба С.Стоянова.
По теме: Украина прекращает экспорт пшеницы
По его словам, на чикагской биржевой площадке 25 октября пшеница подешевела на 4,1 долл./тонна, в Европе на торгах Euronext - на 4 долл./тонна.
Кроме того, по наблюдению эксперта, 25 октября снизились цены на кукурузу, рапс, сою, рис и сахар.
Как сообщал УНИАН, 24 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября.
Неделей ранее Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября.
При этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк обратил внимание зернотрейдеров, что на 19 октября было законтрактовано на внешние поставки 5,4 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем было указано в Меморандуме.
В связи с этим чиновник призвал зернотрейдеров взвешенно отнестись к дальнейшему заключению контрактов.
Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали Меморандум, которым было установлено, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.