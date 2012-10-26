Для украинских ВМС заложены два бронированных арткатера

Как передает корреспондент УНИАН, Министерство обороны Украины заключило контракт с ПАО "Завод "Ленинская кузница" на строительство двух катеров “Гюрза-м” до 2013 года. Катера спроектированы Николаевским казенным предприятием «Опытно-проектный центр кораблестроения».

Как сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, всего до 2017 года планируется построить 9 катеров “Гюрза-м”. "Оснащение ими ВМС ВС Украины обеспечит решение задач в бассейне реки Дунай и в прибрежной зоне Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Закладные доски на два закладных блока катеров прикрепили первый заместитель министра обороны Украины Александр Олийнык, первый заместитель начальника Генштаба ВСУ вице-адмирал Игорь Кабаненко, командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин и председатель правления ПАО “Завод “Ленинская кузница” Валерий Шандра.

Ю.Ильин во время подхода к прессе сообщил, что бронированный артиллерийский катер “Гюрза-м” является той версией катера «Гюрза», которая нужна украинским ВМС для защиты национальных интересов. «Она достаточно новая, я бы сказал, что она на 80 процентов отличается от той (версии - УНИАН), которая ранее была построена для Узбекистана», - отметил командующий (в 2004-2005 годах на предприятии «Ленинская кузница» было построено 2 речных бронированных артиллерийских катера для Пограничной службы Республики Узбекистан - УНИАН). По его словам, катер будет способен выполнять задачи как в прибрежной морской зоне, так и на реках.

А.Олийнык во время митинга по случаю закладки отметил: «Вызовы и угрозы современного мира требуют от отечественного войска и флота готовности адекватно на них реагировать».

По словам первого заместителя министра обороны, «руководство государства особое внимание уделяет развитию ВМС. Закладка двух боевых катеров на предприятии “Завод “Ленинская кузница” свидетельствует о стабильности и необратимости реформ, способности отечественной промышленности обеспечить армию и флот современными образцами вооружения и военной техники, которые отвечают принципам мировых стандартов».