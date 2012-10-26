Медики начали формировать электронный реестр пациентов

Как сообщили в Главном управлении здравоохранения Киевской городской государственной администрации, компьютеризация базы данных пациентов в первую очередь будет внедряться в медицинских заведениях первичного звена – поликлиниках и амбулаториях семейной медицины.

Информация, которая сейчас хранится в бумажном виде – в медицинской карточке, – после предоставления согласия пациента будет занесена в электронный реестр. Такая практика апробирована и активно действует в большинстве стран мира.

Создание электронной базы данных позволит врачам оптимально корректировать маршрут пациента, в режиме он-лайн обмениваться данными о состоянии здоровья, контролировать мероприятия по диспансеризации, профилактическому лечению, обеспечению льготными лекарствами и пр.

«Вскоре киевлянам не нужно будет собирать и хранить кучу медицинских бумаг, ожидать, пока врачу из лаборатории пришлют результаты анализов, стоять в очередях в регистратуре и возле кабинетов», - отметили в Главном управлении здравоохранения.

В управлении подчеркнули, что «обработка информации пациентов будет проводиться исключительно работниками медицинского заведения, на которых возложена ответственность о неразглашении персональных данных и обеспечении их защиты».

*** Электронный реестр пациентов формируется в соответствии с Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 года «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденным Указом Президента Украины от 12.03.2012 №187/2012, Постановлением Кабинета министров Украины от 6 июня 2012 года № 546 «Об утверждении Положения об электронном реестре пациентов».