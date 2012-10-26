Кабмин встревожен критически низким уровнем продовольственной безопасности

Об этом сказано в законопроекте о продовольственной безопасности (№11378), поданном Кабмином на рассмотрение парламента и опубликованном на официальном сайте ВР.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, его появление обусловлено критично низким уровнем продовольственной безопасности населения и необходимостью введения контроля качества продуктов. Отсутствие такого контроля, по мнению правительства, является главной причиной ухудшения показателей жизнедеятельности украинцев.

«В этой связи необходимо сформировать и законодательно закрепить комплексный подход формирования современной аграрной политики и выбора ее приоритетов в части обеспечения продовольственной безопасности с учетом социально-экономических и экологических особенностей», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил возможность полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября. Министр также отметил, что Украина рассмотрит вопрос о введении ограничений, если высокий уровень экспорта будет угрожать росту цен на хлеб в домашних условиях. Квоты на экспорт зерна из Украины уже использовались как механизм регулирования в 2010-2011 МГ.