Милиция: киевляне, которые шли жаловаться Азарову, нарывались на конфликт

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, сегодня во время торжественного открытия станции метро «Ипподром» группа граждан, которые выражали неудовлетворение действиями Киевской горгосадминистрации, пытались создать конфликтную ситуацию с другими присутствующими на мероприятии гражданами. Благодаря своевременному оперативному реагированию работников милиции, обеспечивавших охрану общественного порядка в этом месте, инцидент удалось предупредить.

Поскольку в действиях организаторов усматриваются признаки нарушения соответствующей статьи Кодекса Украины об административном правонарушении относительно правил организации массовых мероприятий, на них будут составлены административные протоколы для привлечения к ответственности согласно действующему законодательству.

«Информация, распространенная в сети Интернет о том, что «люди в «спортивном» напали на киевлян во время встречи с Азаровым» не отвечает действительности», - отметили в милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя "Демократического Альянса" Виктория Черевко в комментарии "Украинской правде" сообщила, что около 80 неизвестных лиц напали на киевлян, которые пришли на открытие столичной станции метро «Ипподром», чтобы сообщить Н.Азарову об отключении их домов от тепло- и водоснабжения.

По ее словам, жители нескольких многоэтажек на улице Новопироговская и Краснозвездном проспекте остались без тепла и воды.

"Когда мы шли к станции «Ипподром» с транспарантами, на нас набросились около 80 человек в спортивных костюмах. Они начали вырывать у нас плакаты, толкали нас... Нас было около 20 человек, а их - 80 мужчин крепкого телосложения", - заявила В.Черевко.