57 стран ООН указали Киеву на проблемы с правами человека

Как сообщает ВВС Украина, среди советов – активнее бороться с торговлей людьми, улучшить ситуацию с правами женщин, наладить расследование случаев пыток и эффективнее противодействовать ксенофобии и расизму.

Слушание по Украине состоялось в рамках нового механизма Совета ООН по правам человека – Универсального периодического обзора (УПО).

Рекомендации основывались на сводном отчете ООН о правах человека в Украине, а также на докладах неправительственных организаций, среди которых Международная амнистия, Украинский Хельсинский союз, Репортеры без границ и Донецкий мемориал.

Украинское правительство представило в Женеве свой национальный доклад о соблюдении прав человека в Украине, признав проблемы в этой сфере.

Страны - участницы ООН посоветовали Украине направить усилия на борьбу с торговлей людьми (Литва, Ирак, Индонезия, Египет, Италия, Ирландия), улучшить ситуацию с правами женщин и гендерным равенством (Казахстан, Малайзия, Камбоджа, Бангладеш, Алжир, Словения), работать над соблюдением прав ребенка (Казахстан, Индия, Куба) и лучше защищать детей от сексуальной эксплуатации (Египет, Италия).

Во время УПО речь шла о необходимости обеспечить в Украине защиту беженцев и лиц, которые ищут убежища (Ирак, Мексика), соблюдение прав заключенных, (Италия, Швеция), введение независимого механизма расследования пыток (Эстония, Мексика, Канада, Испания, Корея) .

Украину призвали бороться с распространением ВИЧ/СПИДа в местах заключения (Марокко), усовершенствовать и ввести антидискриминационное законодательство (Индия, Португалия, Чехия), эффективнее противодействовать ксенофобии и расизму (Иран, Куба, Китай, Тунис), реформировать прокуратуру (Испания) и расширять образовательные возможности на языках нацменьшинств (Румыния, Молдова).

Эстония посоветовала принять закон о свободе мирных собраний, который отвечает международным стандартам, а ряд европейских стран и Чили призвали улучшить ситуацию со свободой слова и защитой прав журналистов.

Европейские страны также выразили обеспокоенность преследованием в Украине по признаку сексуальной ориентации и инициативами украинского парламента, которые, по словам представителей европейских стран, дискриминируют ЛГБТ-сообщество.

Австралия, Швейцария, Бельгия, Литва, Канада, Австрия и Польша заявили о нарушении Украиной права на справедливый суд и политически мотивированные преследования правительственных экс-чиновников Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других.

Уполномоченный украинского правительства по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий в комментарии ВВС сказал, что вопрос о том, какие рекомендации Украина примет, будет согласовываться в Киеве с Кабинетом министров.

По словам Н.Кульчицкого, "к этому нужно подходить ответственно, поскольку любые принятые рекомендации становятся международным обязательством государства. Мы не можем позволить ситуацию, когда мы примем рекомендацию, которую потом не сможем выполнить".

"Мы не будем соглашаться абсолютно на все, а будем подходить к этой ситуации реалистично, исходя из наших возможностей и наиболее насущных проблем. Насущность проблемы – это будет основной приоритет", - сказал Н.Кульчицкий.

В Женеве представитель России Алексей Колесников приветствовал "принятие Украиной закона о принципах государственной языковой политики, который способствует консолидации украинского общества".

Российская делегация предложила Украине проводить правовое просвещение населения, укреплять толерантность общества и "принимать меры по недопущению интеграции националистических идей в политические платформы общественных организаций".

Представительница США Ким Д’Ория-Вазира выразила разочарование тем, что Украина не выполнила некоторые рекомендации, высказанные во время предыдущей сессии УПО в 2008 году.

"Мы обеспокоены ухудшением ситуации с фундаментальными свободами и верховенством права и распространением коррупции, ... политически мотивированными преследованиями и заключением оппозиционных политиков", - сказала она.

Среди позитивов США отметили реформирование криминальных процедур в Украине и принятия законодательства об общественных организациях и противодействии торговле людьми.

Финальный отчет со всеми рекомендациями будет готов в понедельник, 29 октября.

Универсальный периодический обзор – это новый механизм мониторинга прав человека, в рамках которого каждая из 193 стран, которые входят в ООН, раз в четыре года отчитывается перед другими странами о соблюдении прав человека.

Впервые Украина прошла процедуру УПО в 2008 году.