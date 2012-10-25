Министерство заверяет, что стипендии профинансированы в полном объеме

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования в связи с появлением в СМИ сообщений о задержке выплаты стипендий студентам в отдельных высших учебных заведениях.

«В соответствии с помесячной росписью ассигнований государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2012 года финансирование расходов для выплаты ученических и студенческих стипендий учебным заведениям, подчиненным МОНмолодежьспорту, осуществлено своевременно и в полном объеме», - подчеркивается в сообщении.