Министерство заверяет, что стипендии профинансированы в полном объеме
01:19, 25 октября 2012Общество
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Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины заверяет, что ученические и студенческие стипендии профинансированы своевременно и в полном объеме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования в связи с появлением в СМИ сообщений о задержке выплаты стипендий студентам в отдельных высших учебных заведениях.
«В соответствии с помесячной росписью ассигнований государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2012 года финансирование расходов для выплаты ученических и студенческих стипендий учебным заведениям, подчиненным МОНмолодежьспорту, осуществлено своевременно и в полном объеме», - подчеркивается в сообщении.
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