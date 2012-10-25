Украинские журналисты выйдут протестовать к Посольству Грузии

В четверг, 25 октября, в 11.00 Независимый медиа-профсоюз Украины будет пикетировать грузинское посольство в знак солидарной поддержки почти 400 работников грузинского телеканала «ПИК», которых внезапно уволили с работы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Комитета НМПУ.

НМПУ приглашает журналистов присоединиться к этой акции.

Акция состоится по адресу: Киев, бул. Тараса Шевченко, 25.

Кроме того, НМПУ сообщает, что журналисты телеканала «ПИК» 25 октября проведут перед зданием парламента в Кутаиси акцию протеста против решения Грузинского общественного вещателя изъять канал из эфира.

По информации профсоюза, единственный русскоязычный канал в Грузии ТВ ПИК прекратил вещание 20 октября после того, как общественный вещатель Грузии отменил существующий договор с руководством канала.

Комитет НМПУ считает неожиданное закрытие целого телеканала и увольнение почти 400 работников телеканала почти беспрецедентным случаем, который по грубости можно сравнить разве что с борьбой против российского НТВ. Поскольку подобные вещи могут происходить и в Украине, НМПУ предлагает поддержать грузинских журналистов и пикетировать грузинское посольство.