Налоговая заверяет, что сигаретами на книжных обложках не занимается

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, 23 октября в СМИ появилась информация, что налоговая служба проводит проверки книжных магазинов по поводу нарушения требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий», о запрещении рекламы табачных изделий.

«Указанные проверки и изъятия книг с изображением сигарет органами ГНС не проводятся. Контроль за исполнением Закона осуществляет Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей и ее подразделения в регионах», - сообщили в ГНСУ.

Напомним, что 23 октября некоторые СМИ распространили информацию, что книжные магазины снимают с продажи книги, на которых есть фотографии с сигаретами, во избежание штрафов за пропаганду табакорурения.

В частности, снимается с продажи в сети книга Василия Шкляра "Залишенець", потому что "там есть фотография Василия Шкляра, где он с сигаретой".

Позже советник Президента Анна Герман со ссылкой на главу ГНСУ Александра Клименко сообщила УНИАН, что книги Василия Шкляра никто не будет снимать с продажи из-за его фото на них с сигаретой.