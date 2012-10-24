Дело «днепропетровских террористов» направили в Высший спецсуд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виктор Войцишин.

«Расследование дела завершено и передано в Высший спецсуд», - сказал он.

Заместитель генпрокурора отметил, что двое днепропетровских террористов обвиняются в создании террористической группы, еще двое в пособничестве в совершении терактов.

"После изучения Генеральной прокуратурой 77 томов уголовного дела был утвержден обвинительный вывод в деле по обвинению Сукачева и Федоряка в создании террористической группы, в изготовлении взрывных устройств, в совершении трех покушений и восьми террористических актов в городах Харькове, Днепропетровске и Запорожье, жертвами которых стали 35 человек, еще один человек погиб. Также они обвиняются в угрозах совершения взрывов в городах Донецке и Днепропетровске", - отметил В.Войцишин.

По его словам, еще двум подозреваемым Просвирнину и Реве выдвинуто обвинение в пособничестве в совершении терактов.

В. Войцишин подчеркнул, что досудебное следствие было проведено в установленные законом сроки.

По словам заместителя генпрокурора, в уголовном деле были объединены 8 уголовных дел. В них рассматривались 26 эпизодов, опрошено свыше 2 тысяч свидетелей, проведено 228 экспертиз, 59 обысков, 41 выемка документов и материалов, воспроизведено 20 эпизодов обстоятельств совершения преступлений.

В. Войцишин сказал, что уголовное дело направлено в Высший специализированный суд Украины для определения подсудности.

Присутствующий на брифинге руководитель оперативно-следственной группы СБУ Олег Животов выразил надежду, что дело «днепропетровских террористов» будет рассматриваться в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»).

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн долларов.