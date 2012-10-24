Укрзализныця: переход на зимнее время уже учтен в билетах

10:15, 24 октября 2012
Общество
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Время отправления/прибытия поездов на железнодорожных билетах указывается с учетом перехода на зимнее время, напоминает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Пассажирам напоминают о переходе на зимнее время

Кроме того, «Укрзализныця» отмечает, что в связи с переходом 28 октября 2012 в 4 часа по киевскому времени Украины на зимнее время, когда стрелки часов будут переведены на 1 час назад, изменения в график движения пассажирских поездов были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями соседних стран.

Ранее в связи с тем, что Государственной Думой РФ рассматривался законопроект о переходе России на зимнее время, ОАО «РЖД» и «Укрзализныця» были вынуждены временно закрыть предварительную продажу проездных документов на поезда дальнего следования. На данный момент предварительная продажа билетов открыта на все поезда.

«Расписание движения поездов международного сообщения было заблаговременно откорректировано с зарубежными железнодорожными администрациями России, Беларуси, Молдовы», - отметили специалисты Главного пассажирского управления «Укрзализныци».

Напомним, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

20 сентября 2011 Верховная Рада приняла решение об отмене перехода на зимнее время. Однако это решение было отменено.

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