В Одессе задержали подполковника и капитана ВСУ с двумя ящиками патронов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, «сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Дэу» под управлением 36-летнего подполковника. При осмотре багажного отделения были обнаружены два цинковых ящика с патронами (880 штук) калибра 7,62 мм. В качестве пассажира в автомобиле находился 30-летний капитан - помощник начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения воинской части, расположенной в поселке Черноморское Коминтерновского района Одесской области».Согласно проведенной экспертизе, изъятые боеприпасы пригодны для использования и является патронами к нарезному огнестрельному оружию.

Материалы, связанные с задержанием офицеров, переданы в прокуратуру Южного региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере.