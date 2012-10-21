На завтра синоптики осадков не обещают: днем - до 23° тепла
13:34, 21 октября 2012Общество
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Завтра в Украине осадки не ожидаются, ночью и утром местами туман.
Ночью и утром - туман
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 3-8° тепла, в Карпатах и местами в восточных областях 0-2° мороза, днем 14-19° тепла; на юге Одесской области и в Крыму ночью 9-14°, днем 18-23°.
В Киеве и области в понедельник - без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 14-19°, в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.
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