СМИ: СБУ не в курсе похищения российского оппозиционера в Киеве

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ два источника в СБУ, пока что спецслужба не может сказать что-либо определенное относительно возможного похищения вечером 19 октября активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева.

По словам источников, в СБУ профильный департамент защиты государственности Украины (Департамент "Т"), занимающийся в том числе разработкой радикальных организаций и антитеррористической деятельностью, никаких операций в Киеве 19 октября не проводил.

Сотрудники Службы безопасности утверждают, что они пока не в курсе произошедшего. Один из офицеров заявил ЛІГАБізнесІнформ, что украинская спецслужба вряд ли имеет отношение к данному происшествию в случае если оно и правда произошло. "На перекрестке Лаврской и Цитадельной, где расположено Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, расположены 17 камер наблюдения. Наши бы не стали так светиться. Если что то и произошло - это будет обязательно видно на записях камер", - заявил источник.

Как сообщалось, ранее 19 октября депутат российской Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев заявил, что его помощник Л.Развозжаев похищен неизвестными у здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Киеве.

Он не исключил, что Л.Развозжаев «задержан спецслужбами безо всяких к тому законных оснований и будет доставлен в РФ в нарушение Конвенции ООН о беженцах».