«Днепргаз» назвал причину взрыва в жилом доме

Взрыв в десятиэтажном жилом доме на массиве Победа в Днепропетровске произошел из-за резкого повышения давления газа в сети.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор ОАО «Днепргаз» Игорь ИВАНКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «Днепргаз» несколько дней назад проводил плановое обследование газовых сетей на жилом массиве. Сети были полностью исправны.

Руководитель «Днепргаза» отметил, что сейчас устанавливается причина резкого повышения давления газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, в 10.45 в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном на массиве Победа, ул. Мандриковская, 127.

По данным пресс-службы городского председателя Днепропетровска, в результате взрыва, по предварительным данным, погибли 8 человек, 21 человек госпитализирован, в том числе – четверо детей. Все жители дома на данный момент эвакуированы.