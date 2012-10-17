Россия и Венгрия договорились, как возить через Украину ядерные материалы

В Киеве 17 октября было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации, правительством Венгрии и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов между Российской Федерацией и Венгрией через территорию Украины. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом».





Согласно сообщению, с российской стороны Соглашение подписал заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по международной деятельности Николай Спасский, с венгерской стороны – генеральный директор Государственного ведомства по атомной энергии Венгрии Йозеф Ронаки, с украинской стороны – председатель Госатомрегулирования Украины Елена Миколайчук.

Соглашение определяет основные принципы осуществления перевозок ядерных материалов между Россией и Венгрией. Оно призвано заменить соглашение между правительством Российской Федерации, правительством Украины и правительством Венгерской Республики о сотрудничестве в области транспортирования ядерного топлива между Венгерской Республикой и Российской Федерацией через территорию Украины от 29 декабря 1992 года.

Как отмечается в сообщении, со времени подписания того соглашения произошли большие изменения – и в мире, и в странах-участниках. Получила серьезное развитие нормативно-правовая база, регулирующая комплекс вопросов использования ядерной энергии. Существенно ужесточились, в том числе с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима», принятые в мире требования к обеспечению ядерной безопасности.

«На новый уровень выходит сотрудничество между тремя странами в ядерной энергетике», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. В Венгрии Российская Федерация снабжает ядерным топливом АЭС «Пакш», построенную при участии СССР. АЭС «Пакш» состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440. Первый блок был введен в эксплуатацию в 1982 году, второй – в 1984 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году. Топливо поставляет топливная компания Росатома «ТВЭЛ», по условиям Соглашения российская сторона осуществляет возврат отработанного ядерного топлива.

Аналогичные соглашения Россия и Украина уже подписали в 2006 году с Болгарией и в 2010 году – со Словакией.