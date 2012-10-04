В Украине началось строительство завода ядерного топлива

Строительство завода по выпуску ядерного топлива по российским технологиям для АЭС началось на Украине в четверг.

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В церемонии закладки камня на стройплощадке в поселке Смолино Кировоградской области приняли участие глава Росатома Сергей Кириенко и премьер Николай Азаров, передает РИА "Новости".

"Я очень рад, что сегодня начинается практическая реализация такого грандиозного в масштабах Украины, и, наверное, самого крупного за годы независимости проекта по обеспечению энергетической независимости нашей страны. И те задачи, которые мы поставили перед собой, приобретают вполне реальные очертания", - сказал Азаров.

По словам украинского премьера, завод позволит произвести и обеспечить ядерным топливом все 15 реакторов, а также еще два реактора Хмельницкой АЭС, которые к 2015 году будут построены.

Азаров также сообщил, что проект экологически безопасен, обеспечены все необходимые экологические требования. Кроме того, по словам украинского премьера, реализация этого проекта открывает новый этап в сотрудничестве России и Украины.

"Этот проект открывает новую полосу сотрудничества с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Мы в октябре 2010 года с тогдашним премьером, а нынешним президентом Владимиром Путиным подписали это соглашение, и сейчас мы приступаем к практической реализации этого соглашения", - сказал он.

Азаров добавил, что в целом сотрудничество в ядерной энергетике - это большая сфера совместных интересов.

Украина к 2015 году планирует построить собственный завод по выпуску тепловыделяющих сборок (ТВС) для украинских АЭС по российским технологиям. Реализацию проекта осуществляет совместное российско-украинское предприятие, созданное топливной компанией "ТВЭЛ" (РФ) и государственным концерном "Ядерное топливо" (Киев).

В сентябре 2010 года кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства на Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию "ТВЭЛ".

В декабре 2011 года госконцерн "Ядерное топливо" и ОАО "ТВЭЛ" зарегистрировали совместное предприятие ЗАО "Завод по производству ядерного топлива", в котором 50%+1 акция принадлежит украинской стороне.

В конце июня этого года правительство Украины утвердило технико-экономическое обоснование строительства завода по фабрикации ядерного топлива на Украине. Общая стоимость проекта составит 3,7 миллиарда гривен (462,5 миллиона долларов), в том числе 1,1 миллиарда гривен (137 миллионов долларов) планируется направить на приобретение российских технологий производства топлива. Первую очередь завода мощностью 800 ТВС в год планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году, вторую - к 2020 году.