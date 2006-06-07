Как лучше считать налоги в областях...

Пилотный проект по разработке налоговой отчетности и реестра налоговых накладных в электронном виде планируется внедрить в Киевской области. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой администрации в Киевской области Борис МАРКОВ в ходе заседания Общественного совета при областной ГНА.

Как было отмечено в ходе совещания, в результате внедрения проекта в органах Государственной налоговой службы будут введены новые технологии централизованной обработки данных на областном уровне.

Обработка в электронном виде налоговой отчетности и реестра налоговых накладных имеет цель сделать подачу налоговой отчетности максимально понятной, удобной и прозрачной как для налогоплательщиков, так и для работников органов налоговой службы. Предусматривается, что это будет способствовать повышению эффективности работы как самих фискальных служб, так и прозрачности этой работы для налогоплательщиков.

Во время заседания было обсуждено состояние внедрения в Киевской области данного проекта.