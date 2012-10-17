Напавшие на инкассаторскую машину получили 11 и 10 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, согласно приговору Старобешевского районного суда, организатор преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный организованной группой) УК Украины, приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, двое его подельников - к 10.

В ходе следствия было установлено, что преступники тщательным образом готовились к ограблению. На протяжении полутора месяцев злоумышленники готовили план нападения: отслеживали маршрут инкассаторской машины, расписание ее движения. Ради осуществления своего замысла, члены ОПГ похитили автомобиль, облачились в форму работников милиции и вооружились огнестрельным оружием. Таким образом, преступники, согласно заранее разработанному плану, на автодороге в направлении села Придорожное Старобешевского района осуществили разбойное нападение на экипаж инкассаторской машины «Укрпочты» и завладели имуществом Почтамта в сумме почти 700 тыс гривен, которые предназначались для социальных выплат гражданам.