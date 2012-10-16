В Киеве 20 октября стартует 42-я «Молодость»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, нынешний фестивальный центр – кинотеатр «Киев», другими фестивальными местами избраны кинотеатры: «Жовтень», «Кинопанорама», «Кинодворец», «Киевская Русь» и культурно-образовательный центр «Мастер-класс».

Церемония открытия 42-го МКФ «Молодость» состоится 20 октября в 19.00 в Национальной опере Украины. Откроется фестиваль немой отреставрированной лентой «Шкурник» Николая Шпиковского (1929 год), которая будет демонстрироваться в сопровождении симфонического оркестра. В свое время картина была запрещена. Сюжетом фильма в равной мере высмеиваются бюрократизм, фанатичность и абсурдизм большевиков и клептократическая напыщенность белых – один из немногих примеров украинской ранней кинокомедии, утверждают кинокритики.

В конкурсной программе фестиваля: «Студенческие фильмы», «Первые короткометражные ленты», «Первые полнометражные игровые фильмы», «Украинская панорама».

Будет оценивать конкурсантов: главное международное жюри, международное жюри кинопрессы FIPRESCI, экуменическое жюри и международное жюри киноклубов. Также будет вручаться приз зрительского жюри. Символ кинособытия – «Скифский олень», гран-при фестиваля.

По данным КГГА, разнообразной является и внеконкурсная программа фестиваля, а именно: French connection (франкоязычное кино), German wave (немецкоязычное кино), Новое российское кино, Скандинавская панорама, Длинные ночи короткого метра (Франция, Германия, Швейцария), Фестиваль фестивалей, Cinergy, Sunny Bunny, 2012. Кино о конце света.

Вниманию зрителей будут также представлены ретроспективы: Богдан Ступка, Артур Липсет, Милош Форман, Ален Роб-Грийе.

Кроме того, «Молодость» приглашает на специальные события: «Плечо к плечу» Кристофера Кинелли; «Марли» Кевина Макдональда; «Аппасионата» Кристиана Лабхарта; Ретроспектива Теодора Ушева; Специальный показ Иржи Трнка.

Также с 21 до 27 октября в рамках фестиваля будет проходить мастерская талантов и четвертый международный рынок кинопродукции Molodist Boat Meeting (25-26 октября).

Фестиваль состоится при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и КГГА.