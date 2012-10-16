В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение
20:46, 16 октября 2012Общество
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В Закарпатской области синоптики на вечер, 16 октября, а также на среду, 17 октября, объявили штормовое предупреждение в связи с сильными осадками, в том числе с мокрым снегом.
Ожидаются сильные осадки и мокрый снег
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии, вечером 16-го и в течение ночи 17-го октября в Закарпатской области ожидаются сильные дожди, на высокогорье местами с мокрым снегом.
Усиление юго-западного ветра местами будет достигать 17-22 м/с.
Температура воздуха в Закарпатье ночью опустится до 6-11°, днем 9-14°, в горах местами ночью 3-5°, днем 6-8 °тепла.
Также синоптики предупреждают, что ночью на автодорогах Закарпатья будут проходить сильные дожди, на высокогорье местами с мокрым снегом, из-за этого видимость существенно уменьшится, местами до 200-500 м.
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