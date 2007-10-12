Корниенко: мы понимаем ситуацию в Крыму, но закон должен действовать

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО заявляет, что в Крыму должен, наконец, заработать закон, предусматривающий уголовную ответственность на незаконный захват земельного участка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.КОРНИЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Судаке (Крым), где проходила коллегия МВД Украины.

«Есть статьи в Уголовном кодексе за незаконный захват земли - они должны работать. В Крыму они пока еще не работают, - сказал и.о. министра. - Мы понимаем ситуацию (в Крыму - УНИАН) - политическую, социальную, но закон есть закон - он для всех одинаковый».

По словам М.КОРНИЕНКО, люди, захватывающие землю, должны нести одинаковую ответственность, и в этом плане не должно быть каких-то исключений для представителей той или иной национальности.

«Крымские татары, крымские греки, крымские армяне, крымские немцы, крымские русские, крымские украинцы - к ним должен одинаково применяться закон, - подчеркнул и.о. министра внутренних дел. - Но он здесь (в Крыму - УНИАН) почему-то не применяется одинаково. И в этом есть серьезный вопрос».