В ЕЭК говорят, что российский сбор на сельхозтехнику не коснется Украины

18:24, 16 октября 2012
Общество
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В случае введения Россией утилизационного сбора на сельхозтехнику это не коснется Украины, поскольку будет внедрен компромиссный механизм как для автомобилей.

Слепнев говорит, что еще никакого решения нет

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии (постоянно действующего наднационального регулирующего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства) Андрей Слепнев.

«Вопрос о введении утилизационного сбора рассматривается в правительстве РФ, но пока какого-то решения я не видел. Предложение есть, но ведомства между собой спорят. По автомобилям вопрос с Украиной в ближайшее время будет решен, и, разумеется, в случае введения сбора на сельхозтехнику вопрос будет решен автоматически по той же схеме», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена ввести утилизационный сбор на сельхозтехнику, ввозимую из-за границы на ее территорию. Он сообщил, что Министерство экономического развития, Министерство промышленности поработают на эту тему и в самое ближайшее время представят предложения.

В.Путин отметил, что Беларусь также заинтересована в том, чтобы такие же меры поддержки были реализованы. По его мнению, официальный Минск поддержит такое предложение российской стороны в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза.

25 сентября правительственный уполномоченный по сотрудничеству с СНГ Валерий Мунтиян сообщил, что Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей. (Национальный режим предполагает, что взимание утилизационного сбора с импортируемых украинских автомобилей в Россию будет происходить на тех же условиях, что и производство аналогичной продукции внутри РФ, и наоборот.)

Напомним, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

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