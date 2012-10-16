В ЕЭК говорят, что российский сбор на сельхозтехнику не коснется Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии (постоянно действующего наднационального регулирующего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства) Андрей Слепнев.

«Вопрос о введении утилизационного сбора рассматривается в правительстве РФ, но пока какого-то решения я не видел. Предложение есть, но ведомства между собой спорят. По автомобилям вопрос с Украиной в ближайшее время будет решен, и, разумеется, в случае введения сбора на сельхозтехнику вопрос будет решен автоматически по той же схеме», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена ввести утилизационный сбор на сельхозтехнику, ввозимую из-за границы на ее территорию. Он сообщил, что Министерство экономического развития, Министерство промышленности поработают на эту тему и в самое ближайшее время представят предложения.

В.Путин отметил, что Беларусь также заинтересована в том, чтобы такие же меры поддержки были реализованы. По его мнению, официальный Минск поддержит такое предложение российской стороны в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза.

25 сентября правительственный уполномоченный по сотрудничеству с СНГ Валерий Мунтиян сообщил, что Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей. (Национальный режим предполагает, что взимание утилизационного сбора с импортируемых украинских автомобилей в Россию будет происходить на тех же условиях, что и производство аналогичной продукции внутри РФ, и наоборот.)

Напомним, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.