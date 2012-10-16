Киев снова «борется» с МАФами

В столице стартовала масштабная работа по демонтажу малых архитектурных форм, которые установлены и действуют вне рамок правового поля. Для этого в горадминистрации создан соответствующий штаб, проанализирована ситуация относительно количества и локализации незаконных сооружений, сформирован график очередности демонтажа.





Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что 1 сентября закончился срок уплаты паевого участия владельцами временных сооружений в соответствии с решением Киевсовета.

И в столице начинается новый активный этап борьбы с незаконными киосками.

Сегодня, 16 октября, в Деснянском районе, вблизи жилого дома на просп. В.Маяковского, 62-А, было снесено несколько МАФов, владельцы которых не имели разрешительной документации на их установку и не оплатили паевого взноса в городской бюджет. Кроме того, на деятельность этих сооружений жаловались жители прилегающих домов. Например, два киоска размещены в зеленой зоне, при этом, по словам киевлян, во время установки МАФов было удалено восьмилетнее дерево, которое жильцы высадили собственноручно. Еще три киоска из-за отсутствия соответствующих разрешений отгружены на штрафные площадки КП «Киевблагоустройство» для временного хранения. Владельцы одного объекта, который вызывал наиболее негативный резонанс среди киевлян – здесь почти вплотную к дому было размещено кафе-бар и реализовывались алкогольные напитки, обязались демонтировать его самостоятельно.

«Мы предложили предпринимателям перейти на цивилизованный, законный уровень работы в городе: оформить необходимую разрешительную документацию, заключить договоры на уплату паевого взноса, на вывоз мусора. И киоски тех владельцев, которые подписали необходимые соглашения, а киоски размещены в надлежащих местах: не препятствуют выходу из метро, не стоят вблизи школ и детсадов - продолжают работать. Таких временных сооружений, которые вошли в правовое поле работы, сегодня насчитывается более 5 тысяч. А киоски, на которые не оформлены необходимые документы, расположены в запрещенных местах, на деятельность которых жалуются киевляне, будут демонтированы», – сказал первый заместитель председатель КГГА Александр Мазурчак.

По его словам, благодаря переводу деятельности МАФов в правовое поле, городской бюджет получил около 50 млн. гривен в виде паевых взносов. Городская власть и в дальнейшем будет сотрудничать с малым и средним бизнесом, но к нарушителям будет относиться более жестко.

Как сообщил начальник Главного управления контроля за благоустройством Сергей Садовой, по результатам проверки наличия разрешительной документации у владельцев временных сооружений выяснилось, что около 4,5 тысяч МАФов не имеют необходимой документации и подлежат демонтажу.

Ежедневно Главное профильное управление и КП «Киевблагоустройство» осуществляют соответствующие работы. Только со времени окончания сроков выдачи разрешений уже демонтировано около 500 киосков.

В целом с начала года демонтировано более 2000 незаконно размещенных временных сооружений, отметили в КГГА.