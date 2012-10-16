Завтра Киев зальет дождями

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью в Карпатах, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях, а утром и днем в Житомирской, Киевской и Черкасской областях пройдут сильные дожди. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°.

На остальной территории - переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, температура ночью 10-15°, днем 19-24°, в Крыму до 28°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве и области ночью пройдет небольшой, утром и днем - сильный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 14-19°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 16-18°.