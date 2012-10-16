Обзор нового Законодательства в 2013 году: Закон о занятости населения

Когда: 22го Октября 2012, с 9-00 до 13-00

Место проведения: Конференц-Зал Гостиница Холидей Инн (ул. Красноармейская 100-A, Киев 03150)



Адэкко Украина совместно с компанией Эрнст энд Янг организовывает Второй HR Форум относительно Обзора нового Законодательства. В этом году мы планируем сфокусироваться на Законе о занятости населения от 05.07.2012 №5067-VI, который вступит в силу с 1 января 2013.

Во время HR Форуму мы планируем рассмотреть следующие вопросы:

 Юридический Обзор статей законодательства: Закон о Занятости населения

 Точка зрения представите лей Государственных органов относительно улучшения условий взаимодействие для Работодателей в условиях данного Закона

 Практические советы по имплементации Закона

Спикеры:

• Дариуш Птак, Генеральный директор, Adecco Ukraine

• Оксана Лапий, Менеджер, Ernst&Young

• Представитель Департамента ринка труда и занятости Министерства социальной политики Украины

• Представитель Государственного Центра Занятости



Организатор: Адэкко Украина

Партнер: Эрнст энд Янг

Информационные Партнеры: Американская Торговая палата в Украине, портал rabota.ua

Регистрационная форма:

• подтвердите свое участие по электронному адресу: info.ua@adecco.com до 19.10.2012

• после Вашего подтверждения на Вашу почту придет пригласительное уведомление

• участие в HR-форуме бесплатное

Просим обратить внимание, что возможность участия в форуме лимитирована, потому просим Вас зарегистрироваться заранее. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь в офис Adecco: +38 044 220 11 55; +38 050 388 12 07

adecco.ua