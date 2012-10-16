Обзор нового Законодательства в 2013 году: Закон о занятости населения

11:17, 16 октября 2012
Общество
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Когда: 22го Октября 2012, с 9-00 до 13-00

Место проведения: Конференц-Зал Гостиница Холидей Инн (ул. Красноармейская 100-A, Киев 03150)


Адэкко Украина совместно с компанией Эрнст энд Янг организовывает Второй HR Форум относительно Обзора нового Законодательства. В этом году мы планируем сфокусироваться на Законе о занятости населения от 05.07.2012 №5067-VI,  который вступит в силу с 1 января 2013.

Во время HR Форуму мы планируем рассмотреть следующие вопросы:
 Юридический Обзор статей законодательства: Закон о Занятости населения
 Точка зрения представите лей Государственных органов относительно улучшения условий взаимодействие для Работодателей в условиях данного Закона 
 Практические советы по имплементации Закона
Спикеры:
• Дариуш Птак, Генеральный директор, Adecco Ukraine
• Оксана Лапий, Менеджер, Ernst&Young
• Представитель Департамента ринка труда и занятости Министерства социальной политики Украины
• Представитель Государственного Центра Занятости


Организатор: Адэкко Украина
Партнер: Эрнст энд Янг
Информационные Партнеры: Американская Торговая палата в Украине, портал rabota.ua

Регистрационная форма:

• подтвердите свое участие по электронному адресу: info.ua@adecco.com до 19.10.2012
• после Вашего подтверждения на Вашу почту придет пригласительное уведомление
• участие в HR-форуме бесплатное

Просим обратить внимание, что возможность участия в форуме лимитирована, потому просим Вас зарегистрироваться заранее. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь в офис Adecco: +38 044 220 11 55; +38 050 388 12 07

adecco.ua

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