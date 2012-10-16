Таможня перехватила в "зеленом коридоре" столовое серебро

Как сообщила УНИАН пресс-служба Днепропетровской таможни, при прохождении таможенного контроля пассажирами рейса «Днепропетровск-Вена», одна из пассажирок избрала упрощенную зону прохождения «зеленый коридор», однако при осмотре ее вещей таможенники обнаружили 26 незадекларированных предметов серебряной столовой посуды: ложки, вилки, ситечка, подставки для ложек с клеймами 1864, 1884, 1872 и 1894 гг.

«Таможенную декларацию пассажирка не заполняла, свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории Украины у нее не было»,- сообщили в пресс-службе.

При задержании австралийка пояснила, что посуда досталась ей в наследство от родственников в Украине.

Сейчас серебряные предметы направлены на экспертизу, которая установит их стоимость. Также составлен протокол о нарушении таможенных правил.