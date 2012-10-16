Австрийская компания купила пакет акций Крюковского завода

Согласно сообщению Крюковского завода в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), австрийская компания стала владельцем 10 и более процентов голосующих акций предприятия.

На Крюковском вагоностроительном заводе не комментируют эту информацию.

Согласно данным отчета ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» за 2011 год, 64,82% акций предприятия принадлежали АО «ОТП Банк», 23,29% - ЧАО «ВДЦП».

Напомним, ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличило выпуск грузовых вагонов на 18%, или 1 660 шт., - до 10 750 шт.

На 2012 год план предприятие планирует увеличить производство грузовых вагонов до 11 200 вагонов.

Кроме того, в рамках Госпрограммы развития внутреннего производства «Крюковский вагоностроительный завод» планирует производить по два пассажирских скоростных электропоезда в год.