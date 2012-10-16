Девушка нашла дома 6 кг ртути

В селе Гнидинцы Варвинского района дочь владельца одного из частных домов 13 октября во время проведения хозяйственных работ обнаружила в доме закрытую емкость объемом 0,7 л с неизвестным тяжелым веществом. О своей находке девушка рассказала отцу, а тот уже известил спасателей. На место события прибыли специалисты МЧС. Они установили, что найденное вещество похоже на ртуть, и его вес составляет около 6 кг

Спасатели изъяли емкость. Сейчас решается вопрос относительно утилизации опасного вещества.