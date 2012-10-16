В Ивано-Франковске отметили 53-ю годовщину гибели Бандеры
В Ивано-Франковске состоялся вече-реквием памяти по случаю 53-й годовщины со дня гибели проводника ОУН Степана Бандеры.
Как передает корреспондент УНИАН руководители города, ветераны УПА, общественность, депутаты городского совета, молодежь собрались на Европейской площади возле памятника Степану Бандере, возложили венки и цветы, зажгли свечи памяти. Священники отслужили поминальную панихиду.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память национального героя. На флагштоках, установленных возле памятника, приспущены государственные и украинской повстанческой армии флаги с траурными лентами.
После панихиды состоялся вече-реквием, в котором приняли участие городской председатель Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий Володимирский и другие.
Ораторы говорили о необходимости распространения правды об украинском проводнике без «коммунистических мифов» на востоке и юге нашего государства, чтобы «наши братья избавились от лживых догм о герое». Также призывали молодежь, которой было большинство на мероприятии, брать пример с героев национально-освободительной борьбы.
В мероприятии приняли участие около 300 человек.
Справка УНИАН. Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив Калушского уезда в семье священника. 15 октября 1959 года в Мюнхене (Германия) он был убит выстрелом из специального пистолета струей раствора цианистого калия в лицо. 17 ноября 1961 г. немецкие судебные органы заявили, что убил С.Бандеру агент КГБ Богдан Сташинский по приказу Шелепина и Хрущева. Убийцу немецкий суд приговорил к 8 годам тюрьмы.
20 октября 1959 года Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.
Памятник проводнику ОУН в Ивано-Франковске был открыт 1 января 2009 года на Европейской площади к 100-летию со дня рождения С.Бандеры.