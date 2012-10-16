В Ивано-Франковске отметили 53-ю годовщину гибели Бандеры

Как передает корреспондент УНИАН руководители города, ветераны УПА, общественность, депутаты городского совета, молодежь собрались на Европейской площади возле памятника Степану Бандере, возложили венки и цветы, зажгли свечи памяти. Священники отслужили поминальную панихиду.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память национального героя. На флагштоках, установленных возле памятника, приспущены государственные и украинской повстанческой армии флаги с траурными лентами.

После панихиды состоялся вече-реквием, в котором приняли участие городской председатель Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий Володимирский и другие.

Ораторы говорили о необходимости распространения правды об украинском проводнике без «коммунистических мифов» на востоке и юге нашего государства, чтобы «наши братья избавились от лживых догм о герое». Также призывали молодежь, которой было большинство на мероприятии, брать пример с героев национально-освободительной борьбы.

В мероприятии приняли участие около 300 человек.

Справка УНИАН. Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив Калушского уезда в семье священника. 15 октября 1959 года в Мюнхене (Германия) он был убит выстрелом из специального пистолета струей раствора цианистого калия в лицо. 17 ноября 1961 г. немецкие судебные органы заявили, что убил С.Бандеру агент КГБ Богдан Сташинский по приказу Шелепина и Хрущева. Убийцу немецкий суд приговорил к 8 годам тюрьмы.

20 октября 1959 года Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

Памятник проводнику ОУН в Ивано-Франковске был открыт 1 января 2009 года на Европейской площади к 100-летию со дня рождения С.Бандеры.