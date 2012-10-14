Завтра должно немного потеплеть

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части ночью 10-15°, на побережье Крыма до 18°, днем 19-24°, в Крыму до 27°; на остальной территории ночью 6-11°, днем 11-16° тепла, в центральных областях до 19°.

В Киеве и Киевской области облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 6-11°, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15° тепла.