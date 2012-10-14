Православные сегодня отмечают праздник Покровы Пресвятой Богородицы

Праздник Покровы установлен в честь явления Пресвятой Богородицы в 910 году в константинопольском Влахернском храме.

На Руси со дня Покровы начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться о быстром замужестве. Согласно народной примете, чем больше снега выпадет на Покрову, тем больше свадеб можно ожидать в будущем году.

История свидетельствует, что в 910 году во время вторжения сарацинов в границы Византийской империи св. Андрей Юродивый и его ученик Епифаний, находясь в 1-й день октября (14 октября по новому стилю) во Влахернском Константинопольском храме, где сохранялась риза Богородицы, при всенощном воскресном пении видели в воздухе явление Пресвятой Девы Богородицы. Она сняла со своей головы покрывало и накинула его над теми, кто молился в храме, защищая людей от врагов видимых и невидимых.

Видение прославлено было сначала молящимися в храме, а затем во всем Константинополе. Жители города, услышав об этом чуде, преисполнились надежд, что Бог благодаря молитвам Покровительницы избавит их от бед, причиненных вторжением сарацинов. Действительно, вскоре после видения враги были побеждены и изгнаны. Во Влахернской церкви сохранилась память о чудесном явлении там Богоматери, однако Греческая Церковь такого праздника не знает.

Покров Пресвятой Богородицы считается символом защиты, покровительства и утешения, молитвы о спасении мира от бед и страданий. В этот день верующие просят у Царицы Небесной защиты и помощи.

Пресвятая Богородица считается покровительницей украинского казачества. Поэтому именно в этот день казаки тоже отмечают свой праздник.