Сегодня в программе «Гроші» покажут расследование, за которое жестоко избили журналиста
15:52, 10 октября 2012Общество
3277
Сегодня в 22.20 в программе «Гроші» на телеканале "1+1" вы увидите скандальное расследование о незаконных земельных сделках в Вышгороде, которое пытались не допустить в эфир.
"Гроші" покажут в эфире сюжет, из-за которого избили журналиста
Фигуранты земельных афер пошли на преступление - избили журналиста программы «Гроші» Дмитрия Волкова, но сегодня мы покажем этот сюжет.
Программа «Гроші» расскажет о масштабах земельных махинаций в Вышгороде, о том, кто за ними стоит, а также, кто может быть заказчиком избиения журналиста.
Именно за это расследование журналиста программы «Гроші» 26 сентября жестоко избили двое неизвестных. Они угрожали Дмитрию и требовали, чтобы он больше не ездил в Вышгород.
Как мы сообщали ранее, телеканал 1+1 объявил вознаграждение в размере один миллион гривен за информацию о нападавших на журналиста Дмитрия Волкова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter