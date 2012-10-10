Сегодня в программе «Гроші» покажут расследование, за которое жестоко избили журналиста

Фигуранты земельных афер пошли на преступление - избили журналиста программы «Гроші» Дмитрия Волкова, но сегодня мы покажем этот сюжет.

Программа «Гроші» расскажет о масштабах земельных махинаций в Вышгороде, о том, кто за ними стоит, а также, кто может быть заказчиком избиения журналиста.

Именно за это расследование журналиста программы «Гроші» 26 сентября жестоко избили двое неизвестных. Они угрожали Дмитрию и требовали, чтобы он больше не ездил в Вышгород.

Как мы сообщали ранее, телеканал 1+1 объявил вознаграждение в размере один миллион гривен за информацию о нападавших на журналиста Дмитрия Волкова.