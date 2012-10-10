"1+1" обещает миллион гривен за помощь в раскрытии нападения на журналиста

Канал "1 +1" объявил вознаграждение в размере один миллион гривен за помощь в раскрытии нападения на журналиста Дмитрия Волкова, сообщает ТСН.

Милиция ведет поиски нападавших уже две недели.

Журналиста программы "Гроші" избили 26 сентября около девяти вечера в Святошинском районе Киева, на бульваре Академика Вернадского между 65-м и 67-м домами.

Преступников было двое. Впрочем, в сумерках Дмитрий смог хорошо разглядеть только одного. Это был молодой человек, 25-30 лет, спортивного телосложения, высокий - рост примерно 187 сантиметров. Он был одет в черную куртку, розовую футболку, на ногах черные кроссовки.

Нападавшие были немногословны и требовали, чтобы журналист больше не ездил в Вышгород. "Я сказал, что я подумаю, и тут меня ударили. Был один удар, но он был сильный-сильный, одна мысль была - устоять на ногах", - вспоминает Волков.

Именно в Вышгороде Дмитрий расследовал махинации с землей.

На избиение журналиста МВД отреагировало открытием дела. Часть первая статьи 296 "Хулиганство" предусматривает арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Телеканал просит тех, кто имеет информацию об участниках и заказчиках нападения, звонить (044) 490-35-42.