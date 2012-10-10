Янукович: иностранцы не могут покупать в Украине землю с/х назначения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

В.Янукович подчеркнул, что недавно принятый закон разрешает иностранцам покупать лишь те земли, на которых они будут строить предприятия, и это является общепринятой практикой в мире.

«А все другие разговоры вокруг этого вопроса уже безосновательны», - сказал Президент.

Говоря о земельной реформе в целом, В.Янукович отметил, что сегодня постепенно будет приниматься целый ряд соответствующих законов.

«Мы хотим сделать современную систему, в центре которой на сегодняшний день есть земельная реформа», - сказал глава государства.

В то же время В.Янукович подчеркнул, что все решения будут приниматься только после широкого общественного обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада своим решением разрешила иностранным гражданам и гражданам с иностранным капиталом покупать землю несельскохозяйственного назначения.

Согласно закону, юридические лица иностранных государств смогут купить землю из государственной и коммунальной собственности. Землю смогут покупать иностранные предприятия, предприятия, где есть иностранные инвестиции, иностранные государства, международные правительственные и неправительственные организации.